Михеев: секрет украинской уверенности в перемоге от визитов Запада в Киев

Политтехнолог и эксперт Сергей Михеев раскрыл секрет, как Киеву удается поддерживать уверенность украинцев в том, что они якобы уже совсем скоро одержат победу над Россией.

Большую роль сыграли визиты политиков Запада в Киев.

"Вот они приезжают, их там показывают, и по украинскому телевидению, и говорят: "Буквально немного — и все. В Москве уже всех ежиков съели, Путина не сегодня-завтра снесут!", российские войска остановились, да еще поляки с прибалтами к нам приехали — победа близка!" — говорит Михеев в интервью изданию "Украина.ру".

Он подчеркнул, что это сильно влияет на общество.

Михеев отметил, что на Украину наносят визиты только те, кто лоббирует киевские интересы внутри Евросоюза и НАТО. Помимо этого, эти "наезды" показательны и для всего западного сообщества и подталкивают его к поддержке Украины.

А все сегодняшние победы Украины сводятся только к победам над памятниками. Например, в Днепропетровске к 9 мая демонтируют стелу "площадь Жукова" на бульваре Победы. Всего там сломают 13 памятников.