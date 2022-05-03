Медведев: образ небритого парня в соцсетях выгоден Зеленскому

Заместитель председателя Совбеза и экс-президент России Дмитрий Медведев объяснил выгоду президента Владимира Зеленского от образа небритого парня в социальных сетях.

Например, ему абсолютно не нужен мирный договор, ибо это будет для него концом.

"А вот выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами. Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность", — заявляет Медведев.

А мир дня главы Незалежной — это изгнание (или, ещё хуже — смерть) или от нацистов, или от конкурентов, убеждён замглавы Совбеза РФ.

Зеленский продолжит клянчить деньги и оружие, доказывая, что он последний бастион евродемократии и будет имитировать заботу об украинцах.

Также от Киева надо ждать подготовку покушений на журналистов и генерацию фейков о России, подытожил Дмитрий Медведев.