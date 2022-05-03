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В Австрии почтут память погибших советских солдат: Россию не допустили к участию
Автор Елена Былкина

В Австрии почтут память погибших советских солдат: Россию не допустили к участию

Мир

На мероприятиях в память об освобождении страны от нацистов и окончанию ВОВ не пожелали видеть официального представителя России.

Освобождение страны от национал-социализма в Австрии отметят без российских дипломатов.

МИД Австрии письменно уведомил посольство России в Вене о том, что они не приглашены на памятные мероприятия. Власти Австрии заверили Россию о том, что в стране должным образом почтят память павших советских солдат.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ранее заявил, что ЕС должен присоединить "соседние страны" для борьбы с Россией.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
австрия александр шалленберг
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