В Австрии почтут память погибших советских солдат: Россию не допустили к участию

На мероприятиях в память об освобождении страны от нацистов и окончанию ВОВ не пожелали видеть официального представителя России.

Освобождение страны от национал-социализма в Австрии отметят без российских дипломатов.

МИД Австрии письменно уведомил посольство России в Вене о том, что они не приглашены на памятные мероприятия. Власти Австрии заверили Россию о том, что в стране должным образом почтят память павших советских солдат.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ранее заявил, что ЕС должен присоединить "соседние страны" для борьбы с Россией.