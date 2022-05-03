На мероприятиях в память об освобождении страны от нацистов и окончанию ВОВ не пожелали видеть официального представителя России.
Освобождение страны от национал-социализма в Австрии отметят без российских дипломатов.
МИД Австрии письменно уведомил посольство России в Вене о том, что они не приглашены на памятные мероприятия. Власти Австрии заверили Россию о том, что в стране должным образом почтят память павших советских солдат.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ранее заявил, что ЕС должен присоединить "соседние страны" для борьбы с Россией.
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Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.