Глава МИД Австрии: ЕС должен присоединить "соседние страны" для борьбы с РФ

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что проект "Восточного партнёрства" в Евросоюзе не работает и странам-участницам необходимо "пересмотреть отношения" с соседними государствами.

Как подчеркнул глава австрийского МИД, чтобы бороться с "пагубным влиянием России", ЕС должен рассматривать присоединение стран как "геополитический инструмент".

Шалленберг подчеркнул, что союз должен отойти от "полумер", потому что механизм взаимодействия с государствами не работает.

"Восточное партнёрство", которые мы разработали, не работает. Его нет. Нам нужно пересмотреть всю концепцию политики соседства ЕС", — заявил министр Financial Times.

Так, по мнению австрийского политика, ЕС должен пересмотреть отношения с:

Арменией,

Азербайджаном,

Белоруссией,

Грузией,

Молдавией,

Украиной.