Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что проект "Восточного партнёрства" в Евросоюзе не работает и странам-участницам необходимо "пересмотреть отношения" с соседними государствами.
Как подчеркнул глава австрийского МИД, чтобы бороться с "пагубным влиянием России", ЕС должен рассматривать присоединение стран как "геополитический инструмент".
Шалленберг подчеркнул, что союз должен отойти от "полумер", потому что механизм взаимодействия с государствами не работает.
"Восточное партнёрство", которые мы разработали, не работает. Его нет. Нам нужно пересмотреть всю концепцию политики соседства ЕС", — заявил министр Financial Times.
Так, по мнению австрийского политика, ЕС должен пересмотреть отношения с:
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