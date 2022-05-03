ВСУ нашли "бабушку с флагом": жива, здорова и непоколебима

Героическая "бабушка с флагом", которая не побоялась дать отпор вооружённым боевикам, растоптавшим Красное Знамя, жива-здорова. И по-прежнему отказывается эвакуироваться на территорию, подконтрольную ВСУ.

Новый видеоролик, главными действующими лицами которого стала пожилая супружеская пара, распространяется в Telegram.

На кадрах, снятых, по-видимому, бойцами ВСУ, пожилая женщина и её муж спокойно объясняют солдатам с автоматами, почему они не хотят уезжать из своего дома в Харьков. Старики, несмотря на настойчивые рекомендации, говорят, что останутся в своём доме с питомцами.

По данным комментаторов, зовут отважную старушку бабой Аней. Живут они с мужем в покинутой односельчанами деревне в Двуреченском районе Харьковской области, в 12 км от российской границы.