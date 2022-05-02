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Автор Юлия Миленина

Кедми: США и НАТО не готовы к прямому противостоянию с армией РФ

Мир

США и НАТО не введут свои войска на территорию Украины во время проведения российской спецоперации. Об этом заявил израильский политический эксперт Яков Кедми.

Кедми: США и НАТО не готовы к прямому противостоянию с армией РФ

По его словам, Североатлантический альянс станет участником конфликта только в том случае, если в организации будут уверены, что у блока есть достаточно сил для оказания сопротивления. Кедми убеждён: сегодня ни НАТО, ни США с военной точки зрения не готовы вступать в прямое противостояние с Россией.

"Никакие встречи стран-членов альянса это не меняют. Наша военная сила — единственное, что их останавливает. Больше ничего", — сказал эксперт в интервью SM-News.

Он добавил, что в ином случае войска Североатлантического альянса уже бы находились на территории Украины.

Ранее сообщалось, что сотни хорошо подготовленных военных из США участвуют в боевых действиях на стороне Киева.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато украина яков кедми
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