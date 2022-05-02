CGTN: НАТО хочет "пошатнуть" Тихоокеанский регион ради мирового господства

Новой целью Североатлантического альянса для дестабилизации ситуации может стать Азиатско-Тихоокеанский район, заявили аналитики. По их мнению, НАТО может планировать провокацию в регионе, чтобы внести "раскол" и пошатнуть политический строй ради "мирового господства".

Как подчеркнули аналитики, НАТО "кричит" о том, что является оборонным ведомством, однако, постоянно заявляет о расширении и "ввязывается" в военные конфликты.

"НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны", — пишет китайско-русский портал CGTN.

Как подчеркнули авторы статьи, НАТО — это инструмент американских властей, которые всеми силами пытаются удержать мировую гегемонию. Кроме того, КНР наращивает влияние, в том числе и в Тихоокеанском регионе, что является препятствием для Вашингтона, который намерен сформировать "единый фронт для сдерживания Китая".