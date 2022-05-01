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Автор Игорь Рябов

Китай учится защищать зарубежные активы от санкций США

Мир

Китайские регуляторы и банки обсудили способы защиты зарубежных активов страны от санкций США, подобных тем, которые были введены против России, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники в Китае.

Китай учится защищать зарубежные активы от санкций США

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, из-за спецоперации на Украине западные страны заморозили 50% золотовалютных резервов России, что соответствует 300 миллиардам долларов.

По данным издания, власти Китая опасаются, что Запад введёт против Пекина подобные санкции в случае вооружённого конфликта.

На конференции, которая прошла 22 апреля, присутствовали представители Центробанка и Минфина КНР, а также крупнейшие иностранные и китайские банки, представленные на территории Китая.

Мероприятие открыл высокопоставленный чиновник с Минфина, который выразил тревогу по поводу того, что США и их союзников способны заморозить валютные активы Банка России.

Издание отмечает, что одним из сценариев, при котором США могут ввести санкции против Китая, рассматривается нападение КНР на Тайвань.

Источник FT отметил, что если ситуация, которая произошла с Россией, случится с Китаем, то западная экономика пострадает сильнее от санкций, поскольку экономическое влияние Китая на мир больше, чем у РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай тайвань антон силуанов
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