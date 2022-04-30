В Эстонии боятся, что приезжающие украинки массово "выйдут на панель"

Не все украинцы хотят воевать за киевский режим, огромное их количество покинуло страну. А Европа сегодня буквально перенасыщена гражданами Украины.

Волна украинских беженцев, хлынувшая в страны ЕС, заставила политиков Эстонии задуматься о самом крупном миграционном кризисе, который когда-либо испытывала страна. Выступая в эстонском парламенте, член Рийгикогу (однопалатный парламент) и вице-председатель партии EKRE Март Хельме сообщает, что непонятно, чем в Эстонии будут зарабатывать себе на жизнь, прибывшие молодые украинки.

И не исключает, что проституцией.

"Один из сыновей у меня врач, я общаюсь с врачами. Они говорят, что картина в здравоохранении ужасная. ВИЧ возвращается. Из Украины нам завозят инфекционные заболевания, которые, как нам казалось, в Эстонии искоренены навсегда", — заявил вице-председатель Консервативной народной партии.

Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии Хельме отметил, что правительство Эстонии должно срочно прекратить принимать новых мигрантов из Украины. Парламентарий подчёркивает, что Эстония "приютила" беженцев во много раз больше, чем более обеспеченные западные страны.

Хельме особенно делает акцент на то, что Эстония физически не может предоставить всем переселенцам рабочие места.