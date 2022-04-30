Руденко опроверг слухи о вышедшей из «Азовстали» семье: "Хайпа не получилось"

Семья находилась на территории завода "Азовсталь" с 8 марта по 28 апреля, там они укрывались от обстрелов. Когда, наконец, люди решились выйти по предоставленному гуманитарному коридору, мать семейства в СМИ сравнили с известной снайпершей, а отца записали в нацисты.

Донецкий репортёр Андрей Руденко опроверг все эти слухи. Так, женщина оказалась не снайпером, а просто похожа на неё внешне — это достоверная и проверенная информация. Мужчина же к националистическому батальону не имеет отношения.

"Муж идиот, который сделал фото десять лет назад и сейчас уж сильно кается за это. Так, что хайпа не получилось. Уж простите", — сообщил Руденко.