Конгрессмены США заподозрили сына Байдена в коррупционных связях с Китаем

Республиканцы выступили за расследование пяти направлений деятельности сына президента Штатов Хантера Байдена. Его обвинили в коррупции, отметили американские журналисты.

По информации New York Post, конгрессмены заинтересовались партнёрством Байдена-младшего с Банком Китая и другими корпорациями, которые связаны с этой республикой. Как подчеркнули политики, из-за действий сына лидера США могла возникнуть угроза национальной безопасности.

Во время правления экс-президента Барака Обамы младший Байден зарабатывал свыше 50 тысяч долларов за месяц, поскольку был одним из руководителей газовой корпорации Burisma на Украине. По мнению республиканцев, такие доходы являются спорными. Вместе с этим конгрессмены обратили внимание на цензуру в соцсетях, из-за которой пользователи не могли рассказать об использовании Хантером статуса своего отца для корыстных целей.

Компанию Rosemont Seneca Partners, которую основал сын президента, уличили в попытке работать с Пекином. По словам бывшего бизнес-партнёра Байдена-младшего Тони Бобулински, американский лидер знал о данных целях.

Ранее сына Байдена обвинили в причастности к противозаконной деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Глава Штатов в свою очередь заявил, что его родственника нельзя назвать преступником.