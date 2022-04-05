Предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США побуждают республиканцев искать ахиллесову пяту у президента Джозефа Байдена и демократов. Постепенно достоянием общественности становятся сведения компрометирующего характера о Байдене-младшем, Хантере Байдене. К оргиям под наркотиками, досье о подозрительных выплатах от компании Burisma Holdings добавились связи с биолабораториями на Украине. Дональд Трамп потирает руки в предвкушении грандиозного скандала.
Во время предвыборной кампании за пост президента США "мейнстримовые" медиа старались скрыть от публики любые факты, которые могли бы повредить репутации семьи Байденов. Знаменитую историю с утерянным ноутбуком Хантера Байдена они постарались замять, назвав её российской дезинформацией. Сегодня американские издания демонстрируют другой подход и рассматривают информацию с этого ноутбука как серьёзную базу для будущих разбирательств — вплоть до криминальных.
Газета The New York Times напоминает о переписке, в ходе которой Хантер Байден обсуждал с одним своим партнёром по Burisma визит некоего "своего парня" в Киев. В сообщениях содержался намёк, что Хантер имеет на этого человека влияние и ему полагалось определённое вознаграждение. Что интересно, как раз в это время Джо Байден (на тот момент вице-президент) приехал с официальным визитом на Украину. В 2016 году Байден-старший заставил Киев уволить генпрокурора Виктора Шокина, чтобы замять коррупционный скандал вокруг газовой компании "Бурисма", в который был замешан его сын.
Как сообщила газета The Wall Street Journal, у федеральных налоговых органов остаются вопросы к сыну американского лидера и они хотели бы разобраться в истории с его иностранными доходами.
Прокуратура в штате Делавэр запросила информацию и показания свидетелей, бросающие свет на характер финансовых отношений Burisma и Байдена-младшего, а также дальнейшую судьбу полученных денежных средств. Будучи президентом, Дональд Трамп хотел через киевские власти возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, что стоило ему первой процедуры импичмента, инициированной конгрессменами-демократами.
Ещё одну скандальную историю из вышеупомянутого ноутбука смогла извлечь и британская Daily Mail. Она обратила внимание читателей на тот факт, что сын американского президента имеет отношение к финансированию биолабораторий на Украине. Правда очень подробный доклад на этот счёт ещё раньше представил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.
По его словам, прослеживается тесная связь инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден, с основными подрядчиками Пентагона — Metabiota и Black and Veach, поставляющими оборудование для биолабораторий военного ведомства по всему миру.
Американская сторона называет обвинения России пропагандой и хотела бы представить всё таким образом, будто их биолаборатории занимаются исключительно научной деятельностью. Утверждения американцев опровергаются тем фактом, что деятельность биолабораторий опекал именно Пентагон и она является тайной за семью печатями даже для властей тех стран, где они расположены. Вполне прозрачным является и смысл переписки руководства Metabiota с Байденом-младшим, где говорится о деятельности, направленной на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".
Экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин приводит факты вопиющего пренебрежения безопасностью украинцев со стороны "научных деятелей" от Пентагона.
Например, в период президентства Виктора Януковича в Тернополе была вспышка геморрагической пневмонии, от которой погибло 450 человек, в том числе и дети. Правительственная комиссия выяснила, что вентиляции из биолаборатории вела в детское дошкольное учреждение, где погибли дети.
Эксперименты Пентагона были направлены на разработку опасных инфекций, а законтрактованная им фармацевтическая фирма проводила испытания незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих.
В связи с началом военной операции на Украине американцы распорядились уничтожить 400 ёмкостей (по 100 литров каждая), содержащих самые опасные патогены в мире — чумы, холеры, сибирской язвы, лептоспироза, туляремии и т. д. По словам Никулина, таким количеством можно убить всё население России и Западной Европы вместе взятых.
Особо опасными являются и изучаемые американцами способы доставки возбудителей и распространения инфекций — с помощью
Как отмечает эксперт Никулин, Украина и США нарушили сразу три положения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия:
Тот факт, что за последние два года появилось несколько вариантов SARS-CoV-2, наводит на мысль о ведущейся планомерной работе в этой области. Не зря секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев объявил о сборе доказательной базы касательно военно-биологической деятельности США на Украине.
Пусть весь цивилизованный мир наконец увидит, что "Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми".
Китай является естественным союзником России в противоборстве биологической агрессии со стороны Соединённых Штатов, ведь оба наших государства, по сути, оказались в окружении американских биолабораторий. Москве и Пекину следует объединить усилия
Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь уже потребовал от Вашингтона "дать миру чёткие ответы на эти вопросы, а не отмахиваться от них, называя эти данные дезинформацией".
Появлению в американских СМИ тщательно укрываемых доселе сведений о причастности Байдена-младшего к проектам Metabiota и управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) с их опасными экспериментами в сфере разработки биооружия способствуют в большой степени электоральные интересы Республиканской партии. Этим не грех воспользоваться: в кои-то веки представилась возможность найти пересечение общих интерсов с американцами хоть в чём-то.
Недавно в интервью на телеканале Real America's Voice экс-президент США Дональд Трамп обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой обнародовать всю информацию, касающуюся похождений Хантера Байдена. Как показывают социологические опросы американских избирателей, Дональд Трамп опережает в популярности Джо Байдена и Камалу Харрис. Видимо, ему хочется получить дополнительные козыри, чтобы уже никакие "мёртвые души", голосующие по почте, не стали помехой для его возвращения в Белый дом.
Как известно, в России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не исключает установления в будущем причинно-следственных связей между этой деятельностью и возникновением бактериологических угроз, эпидемий и пандемий как в России, так и в других странах. Ведь речь идёт ни много ни мало о чрезвычайной ситуации, которая создаёт неприемлемые риски для безопасности во всём мире.
Республиканцы в Вашингтоне, со своей стороны, готовятся провести расследование, как только они вернут себе большинство на промежуточных выборах. Член Палаты представителей от штата Калифорния Даррелл Айсса прямо заявил о вступлении технологических корпораций в сговор с основными СМИ страны и наиболее влиятельными сторонниками демократов в разведывательном сообществе, с тем чтобы скрывать правду, подвергать цензуре журналистику и прикрывать семью Байденов.
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"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.