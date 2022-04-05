Украинское досье грозит бедами семье Байденов

Предстоящие в ноябре промежуточные выборы в конгресс США побуждают республиканцев искать ахиллесову пяту у президента Джозефа Байдена и демократов. Постепенно достоянием общественности становятся сведения компрометирующего характера о Байдене-младшем, Хантере Байдене. К оргиям под наркотиками, досье о подозрительных выплатах от компании Burisma Holdings добавились связи с биолабораториями на Украине. Дональд Трамп потирает руки в предвкушении грандиозного скандала.

Во время предвыборной кампании за пост президента США "мейнстримовые" медиа старались скрыть от публики любые факты, которые могли бы повредить репутации семьи Байденов. Знаменитую историю с утерянным ноутбуком Хантера Байдена они постарались замять, назвав её российской дезинформацией. Сегодня американские издания демонстрируют другой подход и рассматривают информацию с этого ноутбука как серьёзную базу для будущих разбирательств — вплоть до криминальных.

Газета The New York Times напоминает о переписке, в ходе которой Хантер Байден обсуждал с одним своим партнёром по Burisma визит некоего "своего парня" в Киев. В сообщениях содержался намёк, что Хантер имеет на этого человека влияние и ему полагалось определённое вознаграждение. Что интересно, как раз в это время Джо Байден (на тот момент вице-президент) приехал с официальным визитом на Украину. В 2016 году Байден-старший заставил Киев уволить генпрокурора Виктора Шокина, чтобы замять коррупционный скандал вокруг газовой компании "Бурисма", в который был замешан его сын.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, у федеральных налоговых органов остаются вопросы к сыну американского лидера и они хотели бы разобраться в истории с его иностранными доходами.

Прокуратура в штате Делавэр запросила информацию и показания свидетелей, бросающие свет на характер финансовых отношений Burisma и Байдена-младшего, а также дальнейшую судьбу полученных денежных средств. Будучи президентом, Дональд Трамп хотел через киевские власти возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, что стоило ему первой процедуры импичмента, инициированной конгрессменами-демократами.

Ещё одну скандальную историю из вышеупомянутого ноутбука смогла извлечь и британская Daily Mail. Она обратила внимание читателей на тот факт, что сын американского президента имеет отношение к финансированию биолабораторий на Украине. Правда очень подробный доклад на этот счёт ещё раньше представил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, прослеживается тесная связь инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден, с основными подрядчиками Пентагона — Metabiota и Black and Veach, поставляющими оборудование для биолабораторий военного ведомства по всему миру.

Америка — продолжатель традиций Третьего рейха

Американская сторона называет обвинения России пропагандой и хотела бы представить всё таким образом, будто их биолаборатории занимаются исключительно научной деятельностью. Утверждения американцев опровергаются тем фактом, что деятельность биолабораторий опекал именно Пентагон и она является тайной за семью печатями даже для властей тех стран, где они расположены. Вполне прозрачным является и смысл переписки руководства Metabiota с Байденом-младшим, где говорится о деятельности, направленной на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".

Экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин приводит факты вопиющего пренебрежения безопасностью украинцев со стороны "научных деятелей" от Пентагона.

Например, в период президентства Виктора Януковича в Тернополе была вспышка геморрагической пневмонии, от которой погибло 450 человек, в том числе и дети. Правительственная комиссия выяснила, что вентиляции из биолаборатории вела в детское дошкольное учреждение, где погибли дети.

Эксперименты Пентагона были направлены на разработку опасных инфекций, а законтрактованная им фармацевтическая фирма проводила испытания незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих.

В связи с началом военной операции на Украине американцы распорядились уничтожить 400 ёмкостей (по 100 литров каждая), содержащих самые опасные патогены в мире — чумы, холеры, сибирской язвы, лептоспироза, туляремии и т. д. По словам Никулина, таким количеством можно убить всё население России и Западной Европы вместе взятых.

Особо опасными являются и изучаемые американцами способы доставки возбудителей и распространения инфекций — с помощью

перелётных птиц,

летучих мышей

и дронов.

Как отмечает эксперт Никулин, Украина и США нарушили сразу три положения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия:

не разрабатывать новые патогены, не накапливать и не хранить.

Тот факт, что за последние два года появилось несколько вариантов SARS-CoV-2, наводит на мысль о ведущейся планомерной работе в этой области. Не зря секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев объявил о сборе доказательной базы касательно военно-биологической деятельности США на Украине.

Пусть весь цивилизованный мир наконец увидит, что "Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми".

Трамп копает под Байдена

Китай является естественным союзником России в противоборстве биологической агрессии со стороны Соединённых Штатов, ведь оба наших государства, по сути, оказались в окружении американских биолабораторий. Москве и Пекину следует объединить усилия

в сборе доказательств на профессиональном уровне,

в создании международного агентства для пресечения биоугроз, возникающих по вине выживших из ума американских политиков.

Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цянь уже потребовал от Вашингтона "дать миру чёткие ответы на эти вопросы, а не отмахиваться от них, называя эти данные дезинформацией".

Появлению в американских СМИ тщательно укрываемых доселе сведений о причастности Байдена-младшего к проектам Metabiota и управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) с их опасными экспериментами в сфере разработки биооружия способствуют в большой степени электоральные интересы Республиканской партии. Этим не грех воспользоваться: в кои-то веки представилась возможность найти пересечение общих интерсов с американцами хоть в чём-то.

Недавно в интервью на телеканале Real America's Voice экс-президент США Дональд Трамп обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой обнародовать всю информацию, касающуюся похождений Хантера Байдена. Как показывают социологические опросы американских избирателей, Дональд Трамп опережает в популярности Джо Байдена и Камалу Харрис. Видимо, ему хочется получить дополнительные козыри, чтобы уже никакие "мёртвые души", голосующие по почте, не стали помехой для его возвращения в Белый дом.

Как известно, в России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв не исключает установления в будущем причинно-следственных связей между этой деятельностью и возникновением бактериологических угроз, эпидемий и пандемий как в России, так и в других странах. Ведь речь идёт ни много ни мало о чрезвычайной ситуации, которая создаёт неприемлемые риски для безопасности во всём мире.

Республиканцы в Вашингтоне, со своей стороны, готовятся провести расследование, как только они вернут себе большинство на промежуточных выборах. Член Палаты представителей от штата Калифорния Даррелл Айсса прямо заявил о вступлении технологических корпораций в сговор с основными СМИ страны и наиболее влиятельными сторонниками демократов в разведывательном сообществе, с тем чтобы скрывать правду, подвергать цензуре журналистику и прикрывать семью Байденов.

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