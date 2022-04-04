Руководитель аппарата Белого дома Рон Клайн рассказал о реакции американского лидера Джозефа Байдена на обвинения в отношении сына Хантера в противозаконной деятельности на территории Украины. По словам чиновника, президент заявил, что его родственник не является преступником.
"Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон", — сказал Клайн в интервью АВС.
Вместе с этим политик добавил, что администрация главы Штатов и Минюст не разговаривали о расследовании возможных нарушений Хантера. Сообщалось, что он связан с противозаконной деятельностью американских биолабораторий на Украине.
Ранее источники заявляли, что российская парламентская комиссия допускает проверку подобных центров США в Грузии и Казахстане. При этом конкретных решений по данному вопросу пока не предпринимали.
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Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.