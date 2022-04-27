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Автор Инна Винникова

Журналистка Максимова: в Берлине начался коллапс с украинскими беженцами

Мир

Сотни беженцев из Украины продолжают прибывать в Берлин, но у города заканчиваются все лимиты — начался настоящий коллапс, сообщает журналистка Ксения Максимова с места событий. Она рассказывает, какая обстановка царит в городе.

Журналистка Максимова: в Берлине начался коллапс с украинскими беженцами

Украинские флаги можно увидеть по всему Берлину, в магазинах собирают средства для беженцев в специальные контейнеры, много тех, кто поддерживает военную российскую операцию, но есть и те, кто проводит акции против русофобии.

Волонтёров в городе очень много, именно на них правительство переложило ответственность за прибывающих украинцев. Между тем, мест для ночлега совсем не осталось.

"Конечно, люди не остаются на улице. Живут во временных центрах, у знакомых и берлинцев, имеющих большие квартиры. Люди страшно устали за эти два месяца, ведь им приходится помогать беженцам буквально во всем, а выселить их просто некуда", — рассказала Максимова МК.

Трудности размещения беженцев связаны с бюрократией, считает журналистка, ведь в Германии "по щелчку" ничего не происходит, а тут такой поток людей из другой страны. Но некоторые беженцы, которых удалось разместить, не очень довольны условиями проживания, так как питали иллюзии относительно жизни в Германии.

Максимова отмечает ещё одну сложность — это домашние питомцы, которых украинцы привозят с собой. Животных тоже нужно кормить и лечить, ветеринарные клиники принимают их бесплатно, но и здесь нужны волонтёры в качестве переводчика.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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