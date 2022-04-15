Украинские беженцы о работе в Польше: платят копейки, и то не устроишься

Украинские беженцы в Польше столкнулись с чрезвычайной ситуацией на рынке труда. Пользуясь тем, что на каждую вакансию находится около 15 соискателей, местные работодатели резко снизили заработную плату.

Граждане Украины, которые ещё недавно слышали от своих соотечественников, переехавших в Польшу, о баснословных зарплатах. Сейчас беженцы хватаются за любую работу, где платят хоть какие-нибудь деньги.

"За мойку окон предложили 8 злотых в час, хотя еще полтора месяца назад было 18,3 злотых, и это минимальный тариф для почасовой оплаты в Польше", — пожаловалась киевлянка, уехавшая в Люблин.

Те, кому удаётся получать хотя бы 20 евро в день, а этих денег хватает исключительно на еду, считают, что неплохо устроились. Правда украинцы уточняют, что даже за такую зарплату приходится работать с утра до вечера. Основные рабочие вакансии для гастарбайтеров рассчитаны на молодых крепких мужчин, а бежали из Украины в основном женщины, причём бухгалтеры, экономисты, маркетологи, юристы, не привыкшие к тяжёлому физическому труду.

Как показывает статистика, в Польше украинцы могут рассчитывать на 150 тысяч вакансий, а к настоящему моменту в страну въехало уже около двух миллионов беженцев. Сейчас они надеются только на агросектор: когда начнётся сезон, должны появиться новые рабочие места.