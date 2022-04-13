Государственный секретарь МВД Польши, представитель правительства по вопросам беженцев Павел Шефернакер заявил, что украинцы начали возвращаться на родину, а поток мигрирующих с Украины граждан заметно сократился.
"Границу ежедневно пересекали до 140 тысяч человек, сегодня польско-украинскую границу в день пересекают плюс-минус 20-30 тысяч человек", — приводит слова польского госсекретаря МВД РИА Новости.
Отмечается, что на протяжении нескольких дней фиксируется возвращение на территорию украинского государства женщин с детьми, преимущественно это жители западной Украины.
К слову, в странах Евросоюза в настоящее время находятся порядка 7 миллионов беженцев из Украины.
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