Лавров призвал Киев не тянуть с ответом на предложения РФ по договору

Украинским властям стоит побыстрее ответить на переданные российской стороной предложения по договору об урегулировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если идет речь о серьёзном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше десяти дней находятся на их стороне, о которых, как выяснилось, Зеленский не слышал", — заявил журналистам министр после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее Москва передала Киеву свои предложение по договору об урегулировании ситуации на Украине. Позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не видел этих документов.

"Ничего не слышал, ничего не видел, уверен, что нам ничего не передали", — сказал глава страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам и призвала Киев искать "реалистичные варианты" договорённостей с Москвой.

"Если киевский режим привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, — вести переговоры, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договорённостей", — подчеркнула дипломат.