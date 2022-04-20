Украинские власти намерены изучить полученные от РФ предложения, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, в ходе переговоров в Стамбуле украинская делегация передала российской свои предложения, в том числе по гарантиям безопасности.
"Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", — говорится в распространённом 20 марта комментарии Подоляка.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о передаче Киеву проекта по урегулированию ситуации на Украине.
"Украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно чёткие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждём ответа", — заявил представитель Кремля.
Он отметил, что из-за украинской стороны динамика переговорного процесса "оставляет желать лучшего".
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