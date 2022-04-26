В Ирпене мародёры бросили гранату в женщин, которые сделали им замечание

В самом начале спецоперации России на Украине властями было принято решение о бесконтрольной раздаче оружия всем желающим. Автоматы Калашникова и боеприпасы в феврале-марте в Киеве и Харькове раздавали прямо на улицах.

Результаты такого безответственного подхода не заставили себя долго ждать. Граждане начали расстреливать автомобили мирного населения, машины скорой помощи, просто людей на улицах. Теперь применяются уже и гранаты.

Так, появилось сообщение о происшествии с гранатой "РГД-5" в Киевской области. Две женщины в Ирпене увидели на улице мужчин — отца и сына, которые занимались мародёрством. Они сделали им замечание и хотели позвонить в полицию, чтобы заявить о противозаконных действиях.

Однако в ответ на это один из мародёров бросил в сторону женщин гранату. Женщины были ранены при взрыве, одну из них госпитализировали, она находится в критическом состоянии.