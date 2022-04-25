Кранчева: миграционным процессам в Евразии необходимо эффективное регулирование

Миграционные процессы на Евразийском экономическом пространстве должны иметь серьёзное регулирование как со стороны органов государственной власти, так и заинтересованных транснациональных структур.

Эксперт по устойчивому развитию Елена Кранчева

Такое мнение высказала эксперт по устойчивому развитию Елена Кранчева. Критически важно, чтобы такая серьёзная сфера жизнедеятельности любого общества имела эффективную систему регулирования. Однако одних только государственных ресурсов в этом направлении будет недостаточно, необходима синергия всех заинтересованных игроков как на национальном, так и на международном уровнях.

"Миграционная сфера является потенциальной точкой напряжения для любого общества, особенно это актуально для крупных интеграционных структур, в рамках которых происходит постоянное и активное передвижение товаров, услуг, финансовых и человеческих ресурсов. Не все аспекты, связанные с перемещениями больших людских масс способно отрегулировать государство — насколько бы эффективным оно не было", — уверена эксперт.

Необходимо работать в направлении создания универсальной евразийской и международной платформы для решения целого комплекса задач на основе системного подхода с учётом всех вызовов, с которыми сталкивается в миграционной сфере любое евразийское общество и государство. Речь идёт не только о правопорядке, но и об адаптации и интеграции людей в новое общество. Причём в этом аспекте очень существенная роль у социально-гуманитарной составляющей. Именно подобные процессы могут быть эффективно направляемы в рамках социально-гуманитарных проектов при поддержке органов государственной власти.

"Как демонстрирует опыт других интеграционных объединений, нерешённость миграционных проблем создаёт почву для серьёзных вызовов на поколения вперёд. Именно поэтому для регулирования этих вопросов есть потребность в международной неправительственной, по сути континентальной платформе по вопросам миграции. В неё должны войти представители органов государственной власти и профильного экспертного сообщества, а также СМИ и волонтёры. В рамках подобных проектов реалистично выработать универсальные подходы по решению миграционных проблем для развитых и развивающихся стран", — полагает Кранчева.

Современное динамично развивающееся общество не может быть мононациональным и монокультурным. Поэтому одной из стратегических задач международной миграционной платформы должна стать выработка глобальной дорожной карты по регулированию миграционных процессов на евразийском континенте. Разработка подобного комплексного документа может стать стратегическим вкладом в создании более благополучного и гармоничного общества для нынешнего и будущих поколений.