EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Кранчева: миграционным процессам в Евразии необходимо эффективное регулирование

Мир

Миграционные процессы на Евразийском экономическом пространстве должны иметь серьёзное регулирование как со стороны органов государственной власти, так и заинтересованных транснациональных структур.

Эксперт по устойчивому развитию Елена Кранчева
Эксперт по устойчивому развитию Елена Кранчева

Такое мнение высказала эксперт по устойчивому развитию Елена Кранчева. Критически важно, чтобы такая серьёзная сфера жизнедеятельности любого общества имела эффективную систему регулирования. Однако одних только государственных ресурсов в этом направлении будет недостаточно, необходима синергия всех заинтересованных игроков как на национальном, так и на международном уровнях.

"Миграционная сфера является потенциальной точкой напряжения для любого общества, особенно это актуально для крупных интеграционных структур, в рамках которых происходит постоянное и активное передвижение товаров, услуг, финансовых и человеческих ресурсов. Не все аспекты, связанные с перемещениями больших людских масс способно отрегулировать государство — насколько бы эффективным оно не было", — уверена эксперт.

Необходимо работать в направлении создания универсальной евразийской и международной платформы для решения целого комплекса задач на основе системного подхода с учётом всех вызовов, с которыми сталкивается в миграционной сфере любое евразийское общество и государство. Речь идёт не только о правопорядке, но и об адаптации и интеграции людей в новое общество. Причём в этом аспекте очень существенная роль у социально-гуманитарной составляющей. Именно подобные процессы могут быть эффективно направляемы в рамках социально-гуманитарных проектов при поддержке органов государственной власти.

"Как демонстрирует опыт других интеграционных объединений, нерешённость миграционных проблем создаёт почву для серьёзных вызовов на поколения вперёд. Именно поэтому для регулирования этих вопросов есть потребность в международной неправительственной, по сути континентальной платформе по вопросам миграции. В неё должны войти представители органов государственной власти и профильного экспертного сообщества, а также СМИ и волонтёры. В рамках подобных проектов реалистично выработать универсальные подходы по решению миграционных проблем для развитых и развивающихся стран", — полагает Кранчева.

Современное динамично развивающееся общество не может быть мононациональным и монокультурным. Поэтому одной из стратегических задач международной миграционной платформы должна стать выработка глобальной дорожной карты по регулированию миграционных процессов на евразийском континенте. Разработка подобного комплексного документа может стать стратегическим вкладом в создании более благополучного и гармоничного общества для нынешнего и будущих поколений.

"В перспективе в рамках международной миграционной платформы должен быть дан старт совершенно новым и инновационным подходам не только в вопросах миграции, но и в целом развития человечества. Необходимо создать видение и понимание, каким может и должен стать мир, в котором будут созданы наиболее корректные условия для динамичного и поступательного экономического и социального развития стран Евразийского континента", — Елена Кранчева.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы евразия
Sberbank
Новости
ВМС КНР запустили новые гиперзвуковые ракеты YJ-21 в ответ на учения ВМС США
Армия РФ и бойцы ДНР прекращают все боевые действия рядом с "Азовсталью"
Ходаковский: украинские морпехи с "Азовстали" призывают к миру от безысходности
Трое екатеринбургских восьмиклассников пострадали в ДТП с пьяным учителем
Главный страх премьера Польши: "Найдутся желающие восстановить связи с РФ"
Кранчева: миграционным процессам в Евразии необходимо эффективное регулирование
Мошенники просят россиян пожертвовать деньги семьям погибших на Украине солдат
Владельцы отелей в Турции жалуются на угрозы из-за приёма туристов из РФ
Жаманкулов: в Киргизии запретили показ трёх фильмов о событиях в Донбассе
Артамонов: вторая фаза спецоперации продлится несколько месяцев
Популярное
Мир. Новости мира
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.

Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел из Бучи
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали в ЛНР наёмников "Иностранного легиона" из Грузии
Силовые структуры
Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"
Александр Артамонов Выборы во Франции "Да здравствует новый-старый президент!" Александр Артамонов Любовь Степушова Вашингтон в положении грогги после удара от G20 Любовь Степушова Олег Подгорецкий Россия не может существовать как уродливая копия США Олег Подгорецкий
Силовые структуры
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ
Силовые структуры
Верещак: ВС РФ не будут щадить британский спецназ SAS на Украине, как в Чечне
Армия РФ захватила новые трофеи на Украине — от "Максима" до "Джавелина"
Силовые структуры
Армия РФ захватила новые трофеи на Украине — от "Максима" до "Джавелина"
Последние материалы
Армия РФ и бойцы ДНР прекращают все боевые действия рядом с "Азовсталью"
Ходаковский: украинские морпехи с "Азовстали" призывают к миру от безысходности
Трое екатеринбургских восьмиклассников пострадали в ДТП с пьяным учителем
Главный страх премьера Польши: "Найдутся желающие восстановить связи с РФ"
Кранчева: миграционным процессам в Евразии необходимо эффективное регулирование
Мошенники просят россиян пожертвовать деньги семьям погибших на Украине солдат
Владельцы отелей в Турции жалуются на угрозы из-за приёма туристов из РФ
Жаманкулов: в Киргизии запретили показ трёх фильмов о событиях в Донбассе
Артамонов: вторая фаза спецоперации продлится несколько месяцев
По факту взрыва в многоэтажке в Петербурге завели дело о попытке убийства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников