В Италии усомнились в эффективности санкций против Росси

Санкции, введённые Западом в отношении России, не работают и вредят только Европе, заявил бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи. В интервью агентству Xinhua он выступил за дипломатический диалог с Москвой.

"Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике Евросоюза. Мы всё делаем не так", — сказал итальянский политик.

Герачи отметил, что сложившаяся ситуация может значительно ослабить Европу, особенно, Италию и Германию. По его мнению, санкции неэффективны, поэтому необходимо выстраивать диалог с Россией.

"Нам придётся прибегнуть к дипломатии с Россией. Нужно ехать не только в Киев, но и в Москву", — уверен политик.