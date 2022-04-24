Санкции, введённые Западом в отношении России, не работают и вредят только Европе, заявил бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи. В интервью агентству Xinhua он выступил за дипломатический диалог с Москвой.
"Мы вводим санкции на энергоносители, думая, что они нанесут урон экономике России. Однако они лишь нанесут больший урон экономике Евросоюза. Мы всё делаем не так", — сказал итальянский политик.
Герачи отметил, что сложившаяся ситуация может значительно ослабить Европу, особенно, Италию и Германию. По его мнению, санкции неэффективны, поэтому необходимо выстраивать диалог с Россией.
"Нам придётся прибегнуть к дипломатии с Россией. Нужно ехать не только в Киев, но и в Москву", — уверен политик.
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