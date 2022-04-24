Почти наполовину вырастет госдолг Германии из-за санкций против России

Антироссийские санкции вынудят Германию увеличить свой внешний долг на 40%. Уже сейчас Берлин планирует занять 40 млрд евро, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, соответствующий займ должен одобрить Бундестаг, после чего общий госдолг страны вырастет до 140 млрд евро. Власти Германии планируют направить заёмные средства на субсидирование закупок компаниями и гражданами энергоносителей, цены на которые существенно выросли после введения санкций в отношении России.

Берлин надеется таким образом смягчить экономические последствия для национальной экономики от конфликта на Украине. После введения ряда антироссийских ограничений в Европе резко подорожали продовольственные товары и топливо.