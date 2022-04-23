Госдеп: Вашингтон и Киев обсуждают "заверения безопасности"

Вашингтон и Киев обсуждают в непубличной плоскости "заверения безопасности", заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд. На вопрос: почему "заверения", а не гарантии, политик отвечать отказалась.

Как подчеркнула Нуланд, больше информации она не может. А на вопрос журналистов, действительно ли речь о "заверениях безопасности" для Киева, а не гарантиях, ответила утвердительно.

"Я сказала именно так, как сказала. И это всё, что я могу сообщить публично", — заявила Нуланд в интервью журналистам.

Что конкретно кроется за загадочной формулировкой о "заверениях", заместитель госсекретаря так и не объяснила.