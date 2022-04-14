Трамп поддержал Байдена в заявлении о "геноциде на Украине"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что как и действующий лидер страны Джо Байден, считает, что происходящее на Украине, это "геноцид".

Ранее подобные громкие заявления прозвучали от действующего лидера нации и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

"То, что происходит на Украине, это геноцид", — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News.

Впрочем, ранее Pravda.Ru цитировала заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что слова президента США о геноциде не являются официальной политикой Штатов. Как подчеркнула пресс-секретарь, это высказывание "личное мнение" Байдена.