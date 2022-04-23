Авиарегулятору США пришлось извиниться за спонтанную эвакуацию Капитолия из-за шоу парашютистов. Как пояснили в Федеральном управлении гражданской авиации, они не поставили в известность власти.
Шоу с парашютистами предназначалось для болельщиков матча на стадионе, который находится за зданием Капитолия.
"Мы глубоко сожалеем, что способствовали превентивной эвакуации комплекса Капитолия, и приносим извинения за сбои и страх, которые испытали те, кто там работает", — заявили в ведомстве.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что вечером в среду в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников конгресса США из здания Капитолия из-за "непонятного самолёта". Кроме того, из-за паники вывели людей из ближайших строений и Ботанического сада.
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