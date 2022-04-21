В Вашингтоне из-за "непонятного" самолёта эвакуирован Капитолий

Вечером в среду (по восточному времени) в Вашингтоне полиция эвакуировала всех из комплекса зданий Капитолия. В городе была объявлена воздушная тревога.

Причина паники, как сообщила позже полиция, охраняющая Капитолий — "самолет, который представлял вероятную опасность для комплекса". Уточняется, что приказ об эвакуации касался как главного здания Капитолия, так и других близлежащих, в том числе Центра для посетителей, книжного магазина Конгресса и Ботанического сада США.

Позже стало известно, что тревога оказалась ложной. И что никакой угрозы никому от "неопознанного самолёта" не было, поскольку принадлежит он "вовсе не русским", а американским военным, летел с базы в Мэриленде и кружил вокруг Вашингтона, ожидая разрешения на "десантирование нескольких солдат на стадион Nationals Park", где у них были запланированы показательные выступления на мероприятии по случаю Ночи благодарности военным.