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Автор Ольга Лебедева

Вокруг Капитолия США снова возводят забор. Чего боятся в этот раз?

Мир

Большой забор, который был установлен вокруг Капитолия США после январского бунта 2021 года, вернут на прежнее место, чтобы обезопасить политиков "от неприятностей" во время выступления президента Джо Байдена, запланированного на 1 марта.

Вокруг Капитолия США снова возводят забор. Чего боятся в этот раз?

Об этом рассказал Fox News, по данным которого, в Белом доме есть опасения, что "этим событием" воспользуются дальнобойщики, которые будут снова протестовать против ограничений из-за коронавируса.

"Полиция Капитолия США готовится к потенциальному протесту водителей грузовиков "Freedom Convoy" в Вашингтоне, округ Колумбия, которые в течение нескольких недель протестовали в Канаде против ограничений коронавируса и мандатов вакцин и вызвали временную блокаду оживленного пограничного перехода Ambassador Bridge между Виндзором и Детройтом", — сообщает издание.

Новости о плане ограждения появились через два дня после того, как Департамент полиции Капитолия США объявил, что правоохранительные органы готовятся к возможному прибытию демонстрантов конвоя Свободы во время выступления Байдена в Конгрессе. Департамент работает с полицией Вашингтона, секретной службой США и Национальной гвардией, среди других организаций, чтобы усилить безопасность по этому случаю.

Напомним, протестующие в конвое Свободы в течение трех недель блокировали столицу Канады Оттаву и некоторые пограничные переходы в США, чтобы осудить ограничения, введённые премьер-министром ДжастиномТрюдо из-за COVI-19.

Республиканцы раскритиковали план снова отгородить Капитолий, заявив, что демократы используют такие меры для подавления "несогласных голосов":

"Джо Байден и Нэнси Пелоси восстанавливают забор вокруг Капитолия, чтобы спрятаться от людей, — сказал кандидат в губернаторы Грузии Кандисс Тейлор. — Это действия нелегитимных режимов”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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