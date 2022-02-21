Большой забор, который был установлен вокруг Капитолия США после январского бунта 2021 года, вернут на прежнее место, чтобы обезопасить политиков "от неприятностей" во время выступления президента Джо Байдена, запланированного на 1 марта.
Об этом рассказал Fox News, по данным которого, в Белом доме есть опасения, что "этим событием" воспользуются дальнобойщики, которые будут снова протестовать против ограничений из-за коронавируса.
"Полиция Капитолия США готовится к потенциальному протесту водителей грузовиков "Freedom Convoy" в Вашингтоне, округ Колумбия, которые в течение нескольких недель протестовали в Канаде против ограничений коронавируса и мандатов вакцин и вызвали временную блокаду оживленного пограничного перехода Ambassador Bridge между Виндзором и Детройтом", — сообщает издание.
Новости о плане ограждения появились через два дня после того, как Департамент полиции Капитолия США объявил, что правоохранительные органы готовятся к возможному прибытию демонстрантов конвоя Свободы во время выступления Байдена в Конгрессе. Департамент работает с полицией Вашингтона, секретной службой США и Национальной гвардией, среди других организаций, чтобы усилить безопасность по этому случаю.
Напомним, протестующие в конвое Свободы в течение трех недель блокировали столицу Канады Оттаву и некоторые пограничные переходы в США, чтобы осудить ограничения, введённые премьер-министром ДжастиномТрюдо из-за COVI-19.
Республиканцы раскритиковали план снова отгородить Капитолий, заявив, что демократы используют такие меры для подавления "несогласных голосов":
"Джо Байден и Нэнси Пелоси восстанавливают забор вокруг Капитолия, чтобы спрятаться от людей, — сказал кандидат в губернаторы Грузии Кандисс Тейлор. — Это действия нелегитимных режимов”.
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.