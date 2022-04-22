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Автор Юлиана Смирнова

Американские сенаторы и конгрессмены США прибыли в Грузию

Мир

Три сенатора и четыре члена палаты представителей конгресса США прибыли в Грузию.

21 апреля грузинский телеканал "Мтавари архи" сообщил о прибытии американской делегации в Тбилиси. Представители США уже встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и в очередной раз заявили о готовности помочь стране, которая находится "под угрозой российской оккупации". С чего были сделаны такие выводы, представители Белого дома не говорят.

Руководитель делегации Крис Кунс заявил, что США ожидают дальнейшего сотрудничества с Грузией. Он также сказал, что они благодарны за то единство, которое сегодня демонстрирует Запад по отношению к конфликту на Украине. Сенатор выразил надежду на скорое принятие Грузии в состав ЕС.

"Грузинские граждане хорошо знают, что означает российская агрессия", — заявил Кунс.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
сша грузия
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