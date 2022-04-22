Лидер турецкой оппозиции об Эрдогане: "Всё, к чему он прикасается, разрушается"

Лидер турецкой оппозиции Мераль Акшенер подвергла резкой критике президента Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его человеком, "возомнившим себя главой племени" и потому считающим "свою персону выше закона и народа".

Глава "Хайр", выступая на еженедельном собрании, напомнила однопартийцам, что "когда в стране нет справедливости, там наступает разрешённый хаос".

"Как вы думаете, есть ли сегодня в нашей стране справедливость? Как вы думаете, есть ли сегодня в нашей стране закон? Как вы думаете, кто-то в нашей стране защищает права человека? Сегодня мы на все эти вопросы с сожалением и стыдом отвечаем — нет. Нет у нас в Турции ни справедливости, ни закона. К сожалению, в Турции нет правительства, есть только единоличный режим, который считается выше закона и народа".

На этом резкая критика в адрес президента не закончилась. Глава оппозиционной турецкой партии ещё назвала Эрдогана "мистером Кризис в стране, который сеет хаос во всем, к чему прикасается".

Все нелицеприятные эпитеты, прозвучавшие в адрес действующего президента, были частью призыва вернуть в Турцию парламентскую систему правления.

К слову, сам Эрдоган не особо не согласен с тем, что он хочет стать султаном, возродив Османскую империю.