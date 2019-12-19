Le Figaro: Эрдоган пытается восстановить Османскую империю

Заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что, в случае признания США геноцида армян в Османской империи и его откровенная угроза в ответ признать геноцид индейцев колонизаторами Америки, зародила в западных — особенно европейских — СМИ смутные подозрения о причинах открытого демарша Эрдогана.

В чем подозревают Эрдогана

Например, французская газета Le Figaro посвятила "догадкам" целый разворот.

В материале издания Эрдоган назван "неоосманским султаном". Автор статьи, Рено Жирар, утверждает, что президент Турции "проводит скрытую политику восстановления Османской империи".

"Турция, управляемая Эрдоганом с 2003 года, преследует 2 цели: навсегда сохранить территорию, на которую ее солдаты вторглись в 1974 году на севере Кипра и превратили 38% в "Турецкую республику Северного Кипра", которую так ни одно государство не признало; а еще — обеспечить себе контроль над восточным Средиземноморьем, чтобы монополизировать разведку месторождений газа на шельфе острова Кипр", —

— говорится в статье.

Жирар "припомнил" Эрдогану его попытки в 2011 году "восстановить турецкое влияние" в Сирии, Ливии, Египте и Тунисе, чем испортил с ними отношения.

"Но президент Эрдоган — человек с характером, которого ничто не может сломить. Его неоосманские амбиции остаются неизменными. Сегодня он намеревается вернуть турок на волны восточного Средиземноморья, откуда их изгнали в 1571 году в ходе битвы при Лепанто",

- напоминает Жирар.

Есть ли у Эрдогана союзники

Сегодня, по мнению французского журналиста, Эрдогану, для осуществления "имперских замыслов", нужны союзники. Именно поэтому он так старается "построить доверительный диалог с Путиным", который "по ряду причин сдержанно относится к попыткам сближения".

"Что касается американцев, то они, недовольные покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, Эрдогану теперь совсем не союзники", — говорится в статье.

"Есть ли у Турции средства для удовлетворения своих амбиций в этой великой средиземноморской игре? — задается вопросом обозреватель Le Figaro.