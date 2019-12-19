Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Le Figaro: Эрдоган пытается восстановить Османскую империю

Мир

Заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что, в случае признания США геноцида армян в Османской империи и его откровенная угроза в ответ признать геноцид индейцев колонизаторами Америки, зародила в западных — особенно европейских — СМИ смутные подозрения о причинах открытого демарша Эрдогана.

В чем подозревают Эрдогана

Например, французская газета Le Figaro посвятила "догадкам" целый разворот.

В материале издания Эрдоган назван "неоосманским султаном". Автор статьи, Рено Жирар, утверждает, что президент Турции "проводит скрытую политику восстановления Османской империи".

"Турция, управляемая Эрдоганом с 2003 года, преследует 2 цели: навсегда сохранить территорию, на которую ее солдаты вторглись в 1974 году на севере Кипра и превратили 38% в "Турецкую республику Северного Кипра", которую так ни одно государство не признало; а еще — обеспечить себе контроль над восточным Средиземноморьем, чтобы монополизировать разведку месторождений газа на шельфе острова Кипр", —

— говорится в статье.

Жирар "припомнил" Эрдогану его попытки в 2011 году "восстановить турецкое влияние" в Сирии, Ливии, Египте и Тунисе, чем испортил с ними отношения.

"Но президент Эрдоган — человек с характером, которого ничто не может сломить. Его неоосманские амбиции остаются неизменными. Сегодня он намеревается вернуть турок на волны восточного Средиземноморья, откуда их изгнали в 1571 году в ходе битвы при Лепанто",

- напоминает Жирар.

Есть ли у Эрдогана союзники

Сегодня, по мнению французского журналиста, Эрдогану, для осуществления "имперских замыслов", нужны союзники. Именно поэтому он так старается "построить доверительный диалог с Путиным", который "по ряду причин сдержанно относится к попыткам сближения".

"Что касается американцев, то они, недовольные покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, Эрдогану теперь совсем не союзники", — говорится в статье.

"Есть ли у Турции средства для удовлетворения своих амбиций в этой великой средиземноморской игре? — задается вопросом обозреватель Le Figaro.

Темы турция политика османская империя реджеп тайип эрдоган
Актуальная аналитика
Формула небес
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Диета
Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее
Кошки
Манчкин: очаровательная кошка-такса
Новости Все >
Жириновский сорвал овации, отказавшись голосовать за собственный закон
Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией
Le Figaro: Эрдоган пытается восстановить Османскую империю
Против принятой ООН резолюции по борьбе с нацизмом США и Украина
Военная прокуратура возбудила дело о доведении солдата до самоубийства
Архитектор из США погибла под рухнувшим фасадом
Ущерб "Адмирала Кузнецова" от пожара оценивается противоречиво
Боевики атаковали сирийскую провинцию Идлиб трижды за сутки
Очередная авария с автобусом произошла в Карелии, 13 человек пострадало
С концерта пародиста в Казани эвакуировали людей
Последние материалы
Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией
Le Figaro: Эрдоган пытается восстановить Османскую империю
Против принятой ООН резолюции по борьбе с нацизмом США и Украина
Военная прокуратура возбудила дело о доведении солдата до самоубийства
Архитектор из США погибла под рухнувшим фасадом
Ущерб "Адмирала Кузнецова" от пожара оценивается противоречиво
Боевики атаковали сирийскую провинцию Идлиб трижды за сутки
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Очередная авария с автобусом произошла в Карелии, 13 человек пострадало
Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Василий Амирджанов "Учитель года" научил старшеклассников лицемерию Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс. рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
"Нафтогаз" откладывает победу над "Газпромом" до весны
Зачем Зеленскому лишать Севастополь "особого статуса"
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ