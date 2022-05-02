Политолог: Эрдоган использует Москву в своих интересах

Какой позиции придерживается Анкара по поводу спецоперации России на Украине, почему Эрдогану выгодно сохранить хорошие отношения с Москвой и как такая позиция повлияет на рейтинг турецкого президента перед выборами, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой востоковед, политолог, кандидат исторических наук Икбаль Дюрре.

И нашим, и вашим?

— Икбаль, как вы оцениваете позицию Турции по поводу спецоперации России на Украине?

— Турция делает всё правильно: исходя из своих интересов, она сохраняет нейтралитет. Эрдоган неоднократно заявлял: Россия и Украина — наши соседи, и для нас разницы между этими странами нет.

Используя ситуацию на Украине, Эрдоган хочет улучшить сложные отношения с Западом, показав, что Турция — член НАТО и официально выступает против действий России на Украине. При этом Турция хочет не навредить отношениям с Россией.

Наоборот, в экономическом и политическом плане хочет использовать данный кризис, потому что Эрдоган всегда отношения с Москвой использовал, чтобы создать баланс в своих союзнических отношениях с Западом. Он продолжает этой линии придерживаться.

Турция сама находится в не очень хорошем положении:

экономическом,

политическом.

Я имею в виду самого Эрдогана. Но сейчас весь мир в экономическом плане переживает не лучшие времена. Для Эрдогана существует ещё одна проблема: его рейтинг падает. Поэтому ему неинтересно испортить отношения с Москвой.

Сохраняя хорошие отношения с Россией, Турция может поднять свою экономику. Заодно Анкара сохранит баланс с Москвой в сирийском направлении, дабы Россия не пошла на те шаги, которые серьёзно осложнят турецкое присутствие в Сирии.

Следовательно, это могло бы очень плохо повлиять на рейтинг Эрдогана накануне выборов в этом году. Думаю, что Эрдоган, несмотря на давление со стороны его западных партнёров, сохранит и в дальнейшем баланс в российско-украинском вопросе.