Генассамблея ООН рассматривает возможность введения положения, которое обязывало бы постоянных членов Совбеза обосновывать использование ими права вето.
Изменения в порядок процедуры вето предложил внести Лихтенштейн. Как сообщили прессе члены представительства княжества в международной организации, к этой инициативе присоединились уже 57 стран.
По словам представителя Лихтенштейна, принятие этого положения "расширит возможности Генеральной Ассамблеи и укрепит многосторонность”.
Пока инициативу открыто поддержал только один постоянный член СБ ООН — США, который выступил соавтором этого положения, признав, что "это движение направлено на Москву и ее использование права вето для блокирования резолюции по продолжающемуся конфликту между Россией и Украиной".
Объявляя о соавторстве, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Москву в злоупотреблении своими полномочиями вето.
"Мы особенно обеспокоены позорной моделью злоупотребления Россией своим правом вето в течение последних двух десятилетий”, — заявила она, добавив, что в последнем предполагаемом злоупотреблении Москва использовала право вето, чтобы "защитить своего президента от осуждения за его неспровоцированную и несправедливую войну против Украины.”
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
С момента первого применения права вето СБ ООН — Советским Союзом в 1946 году —
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".