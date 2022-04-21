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Автор Ольга Лебедева

В ООН обсуждается изменение процедуры вето в Совете Безопасности

Мир

Генассамблея ООН рассматривает возможность введения положения, которое обязывало бы постоянных членов Совбеза обосновывать использование ими права вето.

В ООН обсуждается изменение процедуры вето в Совете Безопасности
  • В настоящее время пять постоянных членов — Китай, Франция, Россия, Великобритания и США — могут наложить вето на любые резолюции, выдвинутые членами Совбеза. Остальные 10 стран, входящих в совет, не имеют таких полномочий.

Изменения в порядок процедуры вето предложил внести Лихтенштейн. Как сообщили прессе члены представительства княжества в международной организации, к этой инициативе присоединились уже 57 стран.

  • В случае принятия положительного решения, Генассамблея ООН будет собираться в десятидневный срок после того, как постоянный член СБ ООН использует свое право вето. На заседании государство должно будет обосновать свое решение использовать вето.

По словам представителя Лихтенштейна, принятие этого положения "расширит возможности Генеральной Ассамблеи и укрепит многосторонность”.

Пока инициативу открыто поддержал только один постоянный член СБ ООН — США, который выступил соавтором этого положения, признав, что "это движение направлено на Москву и ее использование права вето для блокирования резолюции по продолжающемуся конфликту между Россией и Украиной".

Объявляя о соавторстве, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Москву в злоупотреблении своими полномочиями вето.

"Мы особенно обеспокоены позорной моделью злоупотребления Россией своим правом вето в течение последних двух десятилетий”, — заявила она, добавив, что в последнем предполагаемом злоупотреблении Москва использовала право вето, чтобы "защитить своего президента от осуждения за его неспровоцированную и несправедливую войну против Украины.”

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

С момента первого применения права вето СБ ООН — Советским Союзом в 1946 году —

  • Москва использовала его около 143 раз;
  • США — 86 раз, в основном для блокирования резолюций, которые он считал вредными для Израиля, одного из ближайших союзников этой страны;
  • Великобритания — 30 раз;
  • Китай и Франция — по 18 раз.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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