США и их союзники не желают отказываться от идеи ослабить влияние России в ООН. Приостановления членства нашей страны в Совете по правам человека им показалось мало, и теперь они ищут способ ограничить возможности России, как страны, имеющей право вето.
Ну не устраивает их, что она регулярно блокирует предложения, которые выгодны интересам США и их сателлитов.
И, кажется, нашли. А помогать им будет Лихтенштейн.
Под этим документом уже подписались 38 стран, включая Штаты, Австралию, Латвию, Литву, Украину, Польшу и Эстонию.
Возникает резонный вопрос: а крошечному Лихтенштейну-то это зачем? Мнения разделились. Одни эксперты считают, что на него "мощно надавили", другие — что так княжество решило вдруг заявить о своей значимости на международной арене.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.