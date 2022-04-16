Дипломатическая атака на РФ в ООН: в бой бросается Лихтенштейн

США и их союзники не желают отказываться от идеи ослабить влияние России в ООН. Приостановления членства нашей страны в Совете по правам человека им показалось мало, и теперь они ищут способ ограничить возможности России, как страны, имеющей право вето.

Ну не устраивает их, что она регулярно блокирует предложения, которые выгодны интересам США и их сателлитов.

И, кажется, нашли. А помогать им будет Лихтенштейн.

Карликовое европейское государство вдруг подготовило проект резолюции, предполагающей обязательный сбор всех 193 стран-членов Генассамблеи ООН в течение 10 дней с момента применения права вето и проведение дебатов по спорному вопросу.

Под этим документом уже подписались 38 стран, включая Штаты, Австралию, Латвию, Литву, Украину, Польшу и Эстонию.

Возникает резонный вопрос: а крошечному Лихтенштейну-то это зачем? Мнения разделились. Одни эксперты считают, что на него "мощно надавили", другие — что так княжество решило вдруг заявить о своей значимости на международной арене.