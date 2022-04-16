EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Дипломатическая атака на РФ в ООН: в бой бросается Лихтенштейн

Мир

США и их союзники не желают отказываться от идеи ослабить влияние России в ООН. Приостановления членства нашей страны в Совете по правам человека им показалось мало, и теперь они ищут способ ограничить возможности России, как страны, имеющей право вето.

Дипломатическая атака на РФ в ООН: в бой бросается Лихтенштейн

Ну не устраивает их, что она регулярно блокирует предложения, которые выгодны интересам США и их сателлитов.

И, кажется, нашли. А помогать им будет Лихтенштейн.

  • Карликовое европейское государство вдруг подготовило проект резолюции, предполагающей обязательный сбор всех 193 стран-членов Генассамблеи ООН в течение 10 дней с момента применения права вето и проведение дебатов по спорному вопросу.

Под этим документом уже подписались 38 стран, включая Штаты, Австралию, Латвию, Литву, Украину, Польшу и Эстонию.

Возникает резонный вопрос: а крошечному Лихтенштейну-то это зачем? Мнения разделились. Одни эксперты считают, что на него "мощно надавили", другие — что так княжество решило вдруг заявить о своей значимости на международной арене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон
Sberbank
Новости
Кедми: американцы дважды выиграют после отказа Европы от газа из России
"Диванный воин" из США приехал на Украину убивать русских, но сбежал через 3 дня
Гражданин США бросил всё и приехал спасать русских в Донбассе
Дипломатическая атака на РФ в ООН: в бой бросается Лихтенштейн
Фанатики-нацисты будут расстреливать желающих сдаться солдат ВСУ
Зеленский насчитал 3 тысячи убитых солдат ВСУ за время спецоперации
The Times: британские спецназовцы обучают бойцов на Украине
Подземный город, рассчитанный на ядерный удар: почему затянулся штурм Азовстали
Страстная пятница в Иерусалиме превратилась в "кровавую"
Конгрессмен рассказал, сколько стоит карьера в сенате США
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.

Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Силовые структуры
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Мир. Новости мира
Конгресс США требует импичмент "потерявшегося" на сцене Байдена
Общество
Поклонская не одобрила полёт ракеты "Искандер" на Киев
Любовь Степушова В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников Любовь Степушова Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров
Происшествия
Беженец из Мариуполя: украинские военные расстреляли раненого ребёнка
Силовые структуры
В ДНР полным ходом разогревают "Авдеевский котёл"
ВВС РФ использовали бомбардировщики Ту-22М3 для атаки войск ВСУ в Мариуполе
Силовые структуры
ВВС РФ использовали бомбардировщики Ту-22М3 для атаки войск ВСУ в Мариуполе
Последние материалы
Беженцы бывают разные: как их сортируют в странах Запада
Кедми: американцы дважды выиграют после отказа Европы от газа из России
"Диванный воин" из США приехал на Украину убивать русских, но сбежал через 3 дня
Гражданин США бросил всё и приехал спасать русских в Донбассе
Дипломатическая атака на РФ в ООН: в бой бросается Лихтенштейн
Фанатики-нацисты будут расстреливать желающих сдаться солдат ВСУ
Зеленский насчитал 3 тысячи убитых солдат ВСУ за время спецоперации
The Times: британские спецназовцы обучают бойцов на Украине
Подземный город, рассчитанный на ядерный удар: почему затянулся штурм Азовстали
Страстная пятница в Иерусалиме превратилась в "кровавую"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников