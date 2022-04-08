Медведев предлагает решить задачку: как долго СПЧ проживёт без России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев весьма своеобразно прокомментировал исключение нашей страны из Совета ООН по правам человека. Он предложил решить "задачу" о том, как долго "протянет" СПЧ без России.

Поупражняться в арифметике бывший российский президент предложил своим подписчикам в Telegram.

Напомним, в четверг Генассамблея ООН 93 голосами против 24 и при 58 воздержавшихся приостановила работу России в СПЧ. То есть, по факту: членство в Совете за нашей страной сохранили, а вот права голоса лишили.

Это не устроило Россию и руководством страны принято решение вообще прекратить членство в Совете ООН по правам человека.