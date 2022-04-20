Чиновники США и стан Евросоюза покинули саммит "Большой двадцатки" во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на осведомлённые источники.
Силуанов участвовал в мероприятии по видеосвязи. Известно, что перед ним выступали министр финансов и премьер-министр Украины. После того, как слово дали главе Минфина РФ, заседание покинули председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард, министр финансов США Джанет Йеллен, председатель федерального резерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Украины.
Ранее Белый дом предупреждал, что если на G20 будут присутствовать российские представители, то Йеллен не примет участие в форуме.
Месяц назад американский лидер Джо Байден призвал исключить Россию из "Большой двадцатки". При этом он отметил, что соответствующее решение должны принять все страны G20.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".