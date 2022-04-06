Штаты отказались присутствовать на саммите G20 в случае участия России

Руководитель Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что представители Вашингтона не станут принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если на мероприятиях будет присутствовать российская сторона. Соответствующую позицию озвучил американский президент Джозеф Байден, подчеркнула министр.

"Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20", — заявила Йеллен в ходе слушаний в Конгрессе США.

Также политик отметила, что Вашингтон донёс до Индонезии свою позицию по данному вопросу. Власти США выступают против участия Москвы в саммите, заключила глава Минфина Штатов.

Ранее Байден призвал исключить РФ из группы G20. Однако президент подчёркивал, что такое решение должна принять вся "Большая двадцатка".