Представитель МВД Петров: украинские военные под видом беженцев проникают в РФ

Участники боевых действий на Украине проникают на территорию России под видом беженцев. Об этом сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров.

Специалист отметил в интервью РИА Новости, что украинских военных, которые сражались против Вооружённых сил РФ, выявляют в стране с "определённой периодичностью".

"В числе беженцев пытаются просочиться на нашу территорию лица, принимавшие участие в боевых действиях. Это не секрет", — подчеркнул Петров.

Он добавил, что российские оперативники усилили проверки для установления причастности некоторых беженцев к боевым действиям на Украине.

Ранее 90 тысяч беженцев, прибывших в РФ из ДНР, ЛНР и Украины, получили единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.

Государственный секретарь МВД Польши Павел Шефернакер в середине апреля заявлял, что украинцы начали всё чаще возвращаться на родину, а поток мигрирующих с Украины граждан существенно сократился.