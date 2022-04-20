Участники боевых действий на Украине проникают на территорию России под видом беженцев. Об этом сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров.
Специалист отметил в интервью РИА Новости, что украинских военных, которые сражались против Вооружённых сил РФ, выявляют в стране с "определённой периодичностью".
"В числе беженцев пытаются просочиться на нашу территорию лица, принимавшие участие в боевых действиях. Это не секрет", — подчеркнул Петров.
Он добавил, что российские оперативники усилили проверки для установления причастности некоторых беженцев к боевым действиям на Украине.
Ранее 90 тысяч беженцев, прибывших в РФ из ДНР, ЛНР и Украины, получили единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.
Государственный секретарь МВД Польши Павел Шефернакер в середине апреля заявлял, что украинцы начали всё чаще возвращаться на родину, а поток мигрирующих с Украины граждан существенно сократился.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".