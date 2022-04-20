Россия сделала Швеции и Финляндии предупреждение по поводу их вступления в НАТО

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия официально предупредила Швецию и Финляндию о том, к каким последствиям приведёт их вступление в НАТО.

Захарова напомнила, что Брюссель и США давно и методично фактически втягивали Стокгольм и Хельсинки в состав альянса, не позволяя им остаться в стороне, поэтому нет "ничего нового" в их решении по поводу членства в НАТО.

"Другое дело, если они будут идти этим путем, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны. Мы свои предупреждения все сделали и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему приведет", — сказала Захарова на телеканале "Россия 24".

Ранее в российском МИД уже напоминали Финляндии и Швеции о том, что их вступление в альянс отрицательно скажется и на двусторонних отношениях с Москвой, и на безопасности всей Европы.