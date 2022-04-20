По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия официально предупредила Швецию и Финляндию о том, к каким последствиям приведёт их вступление в НАТО.
Захарова напомнила, что Брюссель и США давно и методично фактически втягивали Стокгольм и Хельсинки в состав альянса, не позволяя им остаться в стороне, поэтому нет "ничего нового" в их решении по поводу членства в НАТО.
"Другое дело, если они будут идти этим путем, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны. Мы свои предупреждения все сделали и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему приведет", — сказала Захарова на телеканале "Россия 24".
Ранее в российском МИД уже напоминали Финляндии и Швеции о том, что их вступление в альянс отрицательно скажется и на двусторонних отношениях с Москвой, и на безопасности всей Европы.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".