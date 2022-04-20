Пакистан предлагает Индии "зарыть топор войны"

Новый премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал своего индийского коллегу Нарендру Моди окончательно урегулировать давний спор о регионах Джамму и Кашмир, а также другие проблемы, мешающие отношениям между Исламабадом и Нью-Дели.

“Мы считаем, что мирные и кооперативные связи между Пакистаном и Индией необходимы для прогресса и социально-экономического подъема наших народов и региона”, - заявил Шариф, отметив, что Пакистан “привержен поддержанию регионального мира” и что вклад Исламабада в борьбу с терроризмом “хорошо известен и признан во всем мире”.

Напомним, на протяжении многих лет Исламабад и Нью-Дели обменивались обвинениями в поддержке террористических группировок, которые якобы вредят соседнему государству.

По сообщениям индийских СМИ, стороны работают над организацией встречи Моди и Шарифа во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане в июле.

Кашмир был яблоком раздора между Индией и Пакистаном на протяжении десятилетий, поскольку обе страны имеют на него территориальные претензии, но сейчас каждая из них контролирует только его часть. Соседи вели две войны за спорные земли в 1940-х и 1960-х годах. В начале 2021 года они смогли не допустить крупного конфликта, но напряженность в регионе остается высокой.