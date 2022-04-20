Новый премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал своего индийского коллегу Нарендру Моди окончательно урегулировать давний спор о регионах Джамму и Кашмир, а также другие проблемы, мешающие отношениям между Исламабадом и Нью-Дели.
“Мы считаем, что мирные и кооперативные связи между Пакистаном и Индией необходимы для прогресса и социально-экономического подъема наших народов и региона”, - заявил Шариф, отметив, что Пакистан “привержен поддержанию регионального мира” и что вклад Исламабада в борьбу с терроризмом “хорошо известен и признан во всем мире”.
Напомним, на протяжении многих лет Исламабад и Нью-Дели обменивались обвинениями в поддержке террористических группировок, которые якобы вредят соседнему государству.
По сообщениям индийских СМИ, стороны работают над организацией встречи Моди и Шарифа во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане в июле.
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