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Автор Светлана Нерадовская

Алиханов: русофобские настроения охватили прибалтов не 24 февраля

Мир

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, Прибалтика начала проявлять русофобию и нелюбовь ко всему российскому намного раньше, чем началась спецоперация РФ на Украине. В свою очередь, такое отношение отрицательным образом сказалось на дипломатических связях стран Балтии и России.

Алиханов: русофобские настроения охватили прибалтов не 24 февраля

Алиханов считает, что своим "истероидным и откровенно русофобским настроением" прибалты возвели между своими странами и РФ целую пропасть в дипломатическом отношении.

"Истероидное поведение наших соседей и антироссийское, откровенно русофобское настроение началось не 24 февраля 2022 года. Они в своей русофобии давно себя возгоняли к тому, где они очутились в смысле дипломатических отношений с нашей страной сейчас", — поделился мнением Алиханов в разговоре с РИА Новости.

Также ранее Алиханов заявил, что заблокировать Калининградскую область у ЕС не получится, потому что авиасообщение проходит по нейтральным воздушным коридорам, также никто не отменял водным транспорт, которым можно добраться до других российских регионов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы прибалтика калининград
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