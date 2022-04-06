В МИД РФ назвали "игрой с огнём" идею возможной блокады Калининграда

В РФ надеются, что европейские страны не допустят авантюр с блокированием Калининграда, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

"Очень надеюсь, что здравомыслие в Европе всё-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнём", - сказал замминистра в ответ на вопрос СМИ о возможной блокаде Калининградской области окружающими её государствами, в том числе Польшей и странами Балтии.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил об обращении Киева к Польше, Латвии, Литве и Эстонии с просьбой закрыть границы с РФ и Белоруссией.

Министерство инфраструктуры Украины направило в Еврокомиссию письма с предложением о полной блокаде транспортного сообщения ЕС с РФ и Белоруссией.