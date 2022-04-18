Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что непосредственно его страна независима от российского газа. Об это французский лидер заявил в своём интервью телеканалу France 5.

Он подчеркнул, что Франция не нуждается в энергоносителях из России. При этом, по его словам, от российского газа зависят другие страны Европы.

Макрон также отметил, что в настоящий момент Париж активно работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.

Ранее Макрон заявил, что у его соперницы в предвыборной гонке Марин Ле Пен есть секретный план по объединению с Польшей и Венгрией. Он уверен, что она хочет вывести Францию из Евросоюза.