Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что непосредственно его страна независима от российского газа. Об это французский лидер заявил в своём интервью телеканалу France 5.
Он подчеркнул, что Франция не нуждается в энергоносителях из России. При этом, по его словам, от российского газа зависят другие страны Европы.
Макрон также отметил, что в настоящий момент Париж активно работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.
Ранее Макрон заявил, что у его соперницы в предвыборной гонке Марин Ле Пен есть секретный план по объединению с Польшей и Венгрией. Он уверен, что она хочет вывести Францию из Евросоюза.
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Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".