США возжелали узнать все "ядерные" тайны КНДР

Вашингтон потребовал от Пхеньяна предоставить всю информацию о ядерной программе страны. Ссылаясь на администрацию США, такую информацию опубликовало издание Yomiuri Shimbun.



США готовы начать "войну на уничтожение" с КНДР

Так, Белый дом интересует сколько у КНДР есть ядерных зарядов, где они хранятся, каковы ядерные технологии. Источники газеты предполагают, что Соединенные Штаты дадут небольшой срок для выполнения задачи.

Этот доклад станет первой ступенью в "разоружении" страны. Вашингтон мечтает подойти к цели менее чем за три года.

КНДР уже предоставлял такой доклад 11 лет назад. Однако он был неполным, например, отсутствовала информация о том, сколько у страны боеголовок, а также сведения об обогащенном уране. Тогда именно это вызвало конфликт между двумя государствами, а также долгое молчание.

Отметим, что саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня в Сингапуре, главами государств был подписан совместный документ.

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