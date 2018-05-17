Делавэр первым из штатов США запретил детские браки

9 мая губернатор штата Делавэр подписал законопроект, запрещающий браки до 18 лет. Этот шаг сделал Делавэр первым штатом США, запретившим все детские браки.

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Фактически, это важный шаг к прекращению детских браков в США и во всем мире. Как пишет издание The Fifth Column, детские браки происходят во всех регионах мира - 15 миллионов девочек в возрасте до 18 лет выходят замуж каждый год (по одной каждые две секунды).

Подавляющее большинство замужних детей составляют девочки, большинство из которых выходят замуж за пожилых мужчин, а в некоторых случаях и намного старше. Детей часто принуждают к вступлению в брак.

Что означает детский брак для жизни девочек? И почему детские браки сохраняются?Брак в возрасте до 18 лет может нанести серьезный ущерб и должен быть запрещен законом. Замужние дети чаще бросают школу и живут в нищете.

Исследования выявили значительную связь между детскими браками и проблемами со здоровьем, включая риски, связанные с ранней беременностью. Девочки, вступающие в брак в молодом возрасте, чаще подвергаются насилию в семье.

При этом детский брак удивительно распространен в США. Более 167 000 детей вступили в брак только в 38 Штатах с 2000 по 2010 год. В большинстве штатов США минимальный возраст установлен на уровне 18 лет. Но, за исключением Делавэра, все еще допускают исключения, большинство из которых очень широки - например, с разрешения родителей или из-за беременности.

Таким образом, в 23 штатах дети любого возраста могут вступать в брак при определенных обстоятельствах. Удивительно, но такие страны, как Афганистан, Гондурас и Малави, имеют более жесткие законы о детских браках, чем многие штаты США. Несколько штатов США - включая Флориду, Нью-Йорк, Техас и Вирджинию -недавно пересмотрели обстоятельства, при которых дети могут вступать в брак, но все же разрешают их.