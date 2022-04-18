Немцам придётся "заморозить" стройки из-за ситуации на Украине

Немецким строителям, возможно, придётся остановить все работы из-за повышения цен и нехватки материалов, на фоне украинского кризиса, заявил глава Ассоциации жилищной промышленности Баварии Ганс Майер.

Как подчеркнул глава Ассоциации, затраты на строительство в регионе стали "непредсказуемы" и свести правильную смету просто невозможно.

"Будут спады, причём очень значительные", — цитирует Майера ТАСС.

Кроме того, как отметили немецкие специалисты, ситуация дошла до того, что поставщики стройматериалов ежедневно устанавливают новые цены на продукцию, либо, просто не указывают стоимость.