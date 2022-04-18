Немецким строителям, возможно, придётся остановить все работы из-за повышения цен и нехватки материалов, на фоне украинского кризиса, заявил глава Ассоциации жилищной промышленности Баварии Ганс Майер.
Как подчеркнул глава Ассоциации, затраты на строительство в регионе стали "непредсказуемы" и свести правильную смету просто невозможно.
"Будут спады, причём очень значительные", — цитирует Майера ТАСС.
Кроме того, как отметили немецкие специалисты, ситуация дошла до того, что поставщики стройматериалов ежедневно устанавливают новые цены на продукцию, либо, просто не указывают стоимость.
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Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.