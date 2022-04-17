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Автор Игорь Рябов

Немцы уличили своего политолога в расизме после резких слов о русских

Мир

Немцы обвинили в расизме свою соотечественницу, политолога Флоренс Гауб, которая в ток-шоу Маркуса Ланца на телеканале ZDF заявила, что не считает русских полноценными "европейцами", несмотря на "внешнее сходство".

Немцы уличили своего политолога в расизме после резких слов о русских

По словам Гауб, у русских отсутствует "либеральный постмодернистский подход к жизни" в отличие от настоящих европейцев.

Запись ток-шоу была опубликована на Youtube-канале ZDF. Посмотревшие видеозапись зрители раскритиковали Гауб за расистские высказывания.

Один из пользователей отметил, что слова политолога звучали бы хорошо в 1930 году, когда в Германии процветал нацизм. Другой юзер обвинил Гауб в ксенофобии. Ещё один зритель попросил прощения у граждан России. Комментаторы согласились, что гостья ток-шоу допустила "экстремально расистские" высказывания.

"Удивлён, что она не достала прибор для измерения черепа", — написал пользователь под видео.

Ранее правительство Германии осудило русофобию и любые её проявления из-за спецоперации на Украине.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы расизм украина германия
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