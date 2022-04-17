Во Львове сносят символику в честь Великой Отечественной войны

В украинском Львове снесли советскую символику с мемориала "Холм Славы". Власти распорядились демонтировать звезду, серп и молот.

Власти Украины избавляются от советской символики в честь Великой Отечественной войны. На этот раз во Львове решили, что на монументе не место звезде и серпу с молотом.

Звезду не просто демонтировали, а "откололи" от монумента и упав, она буквально разлетелась на части. Кроме того, как заявили власти города, с начала учебного года в школах перестанут преподавать русский язык.

"Необходимо заменить уроки русского "более полезными" предметами, такими как история Украины, украинская литература, математика и английский", — цитирует РЕН ТВ сообщение властей.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Одессе решили избавиться от табличек указателей российских городов-побратимов. Согласно сообщению мэра города, им "не место" на одесской территории.