Военные тербатальонов Украины жалуются на нищенское материальное обеспечение

Начальник медицинской службы батальона города Пологи Николай Науменко, сдавшийся в плен, заявил, что материальное обеспечение украинских территориальных бригад оставляет желать лучшего.

"Очень слабое материальное обеспечение. У нас нет ни инструментария, ни медикаментов, ни перевязочного материала, ни рентгена, ни операционного стола, ни плазмы, ни крови для переливания. Буквально абсолютно ничего для оказания полноценной медицинской помощи", — приводит слова украинского военного РИА Новости.

Науменко добавил, что был одним медработником на весь батальон, не было ни санитаров, ни санинструкторов.

Украинский военный добавил, что его батальон занимался охраной артиллерийского склада и не принимал участия в боевых действиях.