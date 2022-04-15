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Автор Елена Ивченко

Марченко: имущество Медведчука конфисковано, его местонахождение неизвестно

Мир

Жена депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что все имущество их семьи на Украине конфисковали без каких-либо решений и документов.

Марченко: имущество Медведчука конфисковано, его местонахождение неизвестно

Также она добавила, что на данный момент ей неизвестно, где удерживают ее супруга, предположив, что Медведчука уже сейчас подвергают пыткам.

"В настоящее время местонахождение моего мужа нам неизвестно, что делает невозможным обеспечение надлежащей правовой защиты и надлежащего медицинского надзор", — сообщила Марченко в ходе пресс-конференции.

Во вторник, 12 апреля глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Медведчук задержан по поручению Зеленского. Президент Украины разместил в своём Telegram-канале фотографию Медведчука в наручниках и отчитался об успешно проведённой спецслужбами спецоперации.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы виктор медведчук
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