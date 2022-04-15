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Автор Евгения Васильева

The American Conservative: Байден не контролирует себя, это уже не смешно

Мир

Американский журналист Род Дреер возмутился действиями американского лидера Джозефа Байдена после речи в Северной Каролине. Как подчеркнул представитель СМИ, Вашингтону стоит прекратить политику геронтократии, то есть власти старейших.

The American Conservative: Байден не контролирует себя, это уже не смешно

"Это уже не смешно. Этот человек — главнокомандующий, он явно не контролирует себя", — написал публицист в The American Conservative.

Также Дреер раскритиковал странное поведение Байдена в прошлом. В качестве примера сотрудник издания привёл слова руководителя Штатов о смене власти в нашей стране.

Ещё журналист негативно отреагировал на обесценивание термина "геноцид". Как объяснил публицист, американский лидер данным способом пытался выступить против РФ, но не учёл, что у этого слова в праве есть конкретное значение. В такой ситуации власти США должны предпринять определённые меры, сказал представитель СМИ.

При этом журналист напомнил, что конкурировать с Байденом станет экс-президент Штатов Дональд Трамп, которому в этот период будет 79 лет. Если же выборы выиграет нынешний глава страны, ему исполнится 82 года, написал Дреер.

Ранее Байден "потерялся" на сцене и попытался пожать руку воздуху. После этого инцидента конгрессмен Марджори Тейлор Грин выступила с призывом объявить лидеру Штатов импичмент.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден дональд трамп
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